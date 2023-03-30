

فاز المنتخب البلجيكي بإشراف مدربه الجديد الإيطالي - الألماني دومينيكو تيديسكو، على نظيره مضيفه الألماني 3-2 وديا الثلاثاء في مدينة كولن، ليضع حدا لسنوات عجاف أمام «المانشافت» امتدت لـ 68 عاما.



ويعود الفوز الأخير «للشياطين الحمر» على ألمانيا، إلى 26 سبتمبر 1954 في مباراة ودية أيضا، ومذاك تواجه المنتخبان 16 مرة، حيث فاز المنتخب الألماني 15 مرة مقابل تعادل وحيد.



وفرض المنتخب البلجيكي تفوقه بفضل أهداف يانيك كاراسكو (7) وروميلو لوكاكو (9) وكيفن دي بروين (78)، علما أن الأخير مرر كرتي الهدفين الأول والثاني.



وسجل هدفي ألمانيا نيكلاس فيولكروغ (44 من ركلة جزاء) وسيرج غنابري (87).



وكانت بلجيكا استهلت حملتها في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بفوز كبير على السويد 3-0 السبت.