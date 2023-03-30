

منصور السلطان



أحال قطاع الأمن الجنائي الى نيابة المخـــدرات مواطنــا وفلبينيين ولبنانيا للاتجار في المواد المخدرة، وأرفق في محل الإحالة المضبوطات وهي شبو وحشيش وحبوب لاريكا. وقد ضبط المتهمون الأربعة في 3 قضايا في الفروانية والمهبولة وحولي. وقال مصدر أمني إن تجار المخدرات الأربعة تم توقيفهم من قبل إدارة المكافحة المحلية، حيث عثر بحوزة الآسيويين على (100) غرام من مادة الشبو المخدرة وميزان حساس، أما المواطن فضبط في شقته ربع كيلو من الحشيش، وعثر داخل مسكنه على 500 حبة نوع «لاريكا» وأدوات تعاط، وقد اعترف الموقوفون بالاتجار في المخدرات وتعاطيها.