«الائتمان»: إيقاف إصدار الشيكات والتحويلات البنكية والقروض الذكية في جميع فروع البنك اليوم الخميس

مريم بندق



أكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» مواصلة جهود دراسة تفكيك الازدحامات المرورية ورفع مقترحات للمعالجة والتخفيف منها إلى متخذي القرار، آملة التوصل إلى تصور لإنجاح الدوام المرن في تخفيف الازدحامات التي حدثت بعد تطبيق الفترات الزمنية الحالية، لافتة إلى بعض الثغرات التي تحتاج إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

وقالت إنه يتم رصد مختلف المقترحات من الجهات المختصة لبلورة تصور يحقق المرونة في انسيابية الحركة المرورية، مستدركة بقولها «وبصفة خاصة الجهات الحكومية والجهات التعليمية مثل وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين».

وأشارت إلى 4 بدائل يتم التنسيق والتداول بشأنها، البديل الأول: تقسيم الدوام إلى صباحي ومسائي لتكون فترة العمل صباحية كما هي الآن، وتضاف لها فترة مسائية وتاليا يتم تقسيم الموظفين إلى مجموعتين.

وبينت ان البديل الثاني يطرح تقسيم الجهات الحكومية إلى قسمين، كما كان يطبق في شهر رمضان قبل تطبيق الدوام المرن الحالي مع فارق زمني بينهما ساعة أو ساعة ونصف الساعة، والأفضل ان يكون ساعة ونصف الساعة عند بدء الدوام.

أما البديل الثالث فيتم من خلال الفصل زمنيا بين بدء دوام المدارس والجامعات والمعاهد التطبيقية وبدء دوام الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى البديل الرابع الذي ينص على اختصار فترات العمل إلى اثنتين فقط بدلا من ثلاث، وإطالة الفترة الزمنية بينهما لتكون ساعة على الأقل أو ساعة ونصف الساعة، مع العمل على تحقيق التوازن في أعداد الموظفين لكل فترة وعدم تجمعهم في فترة واحدة بحيث تتم تلبية رغبات الموظفين بقدر الإمكان على مستوى كل جهة من خلال التناوب.

«الائتمان»: إيقاف إصدار الشيكات والتحويلات البنكية والقروض الذكية في جميع فروع البنك اليوم الخميس

أعلن بنك الائتمان إيقاف العمل على إصدار الشيكات والتحويلات البنكية والقروض الذكية في جميع فروع البنك غدا الخميس.