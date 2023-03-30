

القاهرة - محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى مما يتسبب في حدوث أزمات واختلاق خلافات وإثارة المشاكل، مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي. «الأنباء» ترصد أكثر التصريحات التي أطلقها نجوم الفن وأشعلت الأزمات.



رغم هدوء الفنانة أنغام وطيبة قلبها إلا انها تصاب بنوبات غضب أحيانا أو عدم التعامل بديبلوماسية تجعلها تدخل في مشاكل وصراعات مع بعض الأشخاص وهي عنيدة ترفض التنازل عن حقها لمن أخطأ فيها أو تحدث عنها بكلمات غير مناسبة وتختار الرد بالتجاهل الشديد.



كلمات أطلقتها المطربة أنغام بحسن نية وحب شديد تسببت في أزمة شديدة وتصدرها التريند من شدة النقد الموجه لها من كل الاتجاهات.. ففي حفل Joy Awards الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

قالت أنغام التي حصلت على جائزة الفنانة المفضلة، حيث سلمها الجائزة كل من الفنان السوري سامر المصري والفنانة السورية ديما قندلفت، ولكن عند صعود أنغام إلى المسرح، للحصول على درع التكريم، قالت أمام الجميع: كنت أنتظر تسلّم الجائزة من أبوناصر.. لكن ليس هناك مشكلة» لتواجه بعدها حملة شديدة من النقد تتهمها بالإساءة لزملائها والتقليل منهم والاستهانة بهم.. لترد عليها الفنانة قندلفت عبر حسابها الخاص على موقع التدوين تويتر: تعلمنا احترام المسرح، خشبة وجمهورا وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك، تخونه الكلمات بالتعبير عن الذات. ومن شدة النقد لأنغام اضطرت لإغلاق حسابها الشخصي عبر تويتر.



أزمة شديدة دبت بين كل من أنغام والمطربة الإماراتية أحلام بسبب تصريح الأخيرة عن إلغائها متابعتها لأنغام على تويتر بسبب زواجها من الملحن أحمد إبراهيم زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة طارق العريان، مؤكدة أنها ليست منافقة وأزمتها معها واضحة للجميع، وما فعلته انعكس سلبا على الأسرة والأبناء وأن الصداقة عندما يدخلها الشك لا تعود بنفس القوة وردت أنغام بالمثل وقامت بإلغاء متابعتها.



دخلت المطربة الموهوبة في أزمة شديدة مع الداعية الإسلامي مبروك عطية رغم انها ليست طرفا في الأزمة، فقد صبت أنغام غضبها على الداعية على خلفية تصريحاته عن قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف ونصحه للفتيات بارتداء (سلة) على رأسها أثناء الخروج من المنزل لتجنب مصيرها.. لترد أنغام عليه من المؤسف ان تكون عالما أزهريا مصريا.



دبت أزمة شديدة بين الشاعر بهاء الدين محمد والمطربة أنغام بسبب كواليس أغنية «أكتبلك تعهد» التي أعلنت سميرة سعيد أنها كانت معروضة عليها ولم تقم بغنائها، وأن كلمات أنغام حول هذه الأغنية التي قدمتها في ألبومها ليست دقيقة... وهي الكلمات التي أغضبت أنغام من الشاعر لأنه كذب كلامها وأشار لصحة كلمات سميرة سعيدة، ونشبت أزمة بين الصديقين بهاء وأنغام.



فاجأت الفنانة المصرية أنغام جمهورها بتصريح أثار موجة كبيرة من التفاعل، حيث اتهمت الرجال انهم مصابون بالجنون أثناء مداعبتها لجمهور حفلها بدار الأوبرا المصرية، وأكدت انها قصدت إغضاب الرجال بالحفل إرضاء للسيدات الزوجات، ولم تتوقع أنغام كم النقد والهجوم الشرس، فردت انها كانت تمزح فقط!



تسبب تتر مسلسل «غمضة عين» في أزمة كبيرة جدا بين بطلتي المسلسل أنغام وداليا البحيري تناولها الإعلام لشهور طويلة، ونشب الخلاف بسبب إصرار كل منهما على وضع اسمها في مقدمة تتر المسلسل قبل الأخرى.. وتبادلا الهجوم عن أيهما الأكثر نجومية واستحقاق لتصدر أسماء المسلسل.. وتسببت تلك التصريحات المتبادلة في فشله فشلا كبيرا.