

كجزء من استراتيجية المسؤولية المجتمعية في الكويت، تجدد مجموعة الملا، وهي مجموعة أعمال رائدة ومتنوعة الاختصاصات تعمل في القطاع الخاص وتتخذ من الكويت مقرا لها، التزامها بدعم المبادرات المجتمعية التي تنظمها المؤسسات غير الحكومية.



قبل حلول شهر رمضان المبارك، تطوعت مجموعة من موظفي المكتب الرئيسي في مجموعة الملا للتعاون مع فريق مؤسسة ريفود لفرز وتعبئة وتوزيع سلات غذائية تبرعت بها مجموعة الملا لريفود لدعم جهودهم في الشهر الفضيل. وستقوم مؤسسة ريفود بتوزيع هذه السلات على 500 من الأسر المتعففة تلبية لاحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.



وتضمنت المبــــــادرة التطوعية لموظفي مجموعة الملا مع أعضاء فريق مؤسسة ريفود، مشاركة فريقي الشركتين في فرز وتعبئة وتوزيع 500 سلة شملت مختلف السلع والمواد الغذائية التي تحتاج اليها كل أسرة في شهر رمضان. وفي عملية لوجستية مشتركة سيتم توزيع هذه السلات على 500 أسرة متعففة في مختلف مناطق الكويت بواسطة شاحنة مبردة مخصصة من مجموعة الملا قدمتها مسبقا لمؤسسة ريفود لمساعدتهم بعمليات توصيل السلات الغذائية لكل مناطق الكويت.



وفي تعليق له على هذه المبادرة، قال مدير الاتصالات المؤسسية في مجموعة الملا حاتم قربي: «يسعدنا أن نجدد دعمنا تجاه مؤسسة ريفود ومد يد العون لهم لمساعدتهم في حملتهم الرمضانية لتوزيع سلات غذائية على الأسر المتعففة من خلال رعاية مجموعة الملا المالية بتوفير 500 سلة غذاء ومواد تموينية، والمبادرة التطوعية من قبل موظفينا من المكتب الرئيسي، عملنا معا يدا بيد لنشر الخير في جميع أنحاء الكويت».



وأضاف قربي: «انطلاقا من التزامنا بمبادئ مجموعة الملا نحو مسؤوليتنا المجتمعية نحن نؤمن بالمساهمة بدعم جهود ومبادرات العمل الخيري تجاه مجتمعنا أينما كنا. ونأمل أن نرى المزيد من المساهمات لأكبر عدد من شركات القطاع الخاص في دعم مثل هذه المبادرات».



من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريفود مريم العيسى: «ممتنون للمساهمة المالية التي قدمتها لنا مجموعة الملا من خلال رعاية 500 سلة غذائية لدعم مبادراتنا الرمضانية. تبنت شراكتنا هذا العام بعدا جديدا للجهود التعاونية والتي ساهمت بفعالية في مساعدتنا على فرز وتغليف وتوزيع وتسليم السلات الغذائية على الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك».



وأضافت: «يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك في تقديم العمل الخيري والإيجابي للمجتمع ودعم مساعي الكويت كشركاء ومساهمين في الحد من الهدر وحماية البيئة والمناخ. نحن فخورون بشركائنا مثل مجموعة الملا الذين يؤمنون باستثمار الوقت والجهد في سبيل تطوير دولتنا على مختلف المستويات البيئية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية ونتطلع للمزيد من المبادرات المشتركة مع مجموعة الملا مستقبلا».



تنبع مبادرة المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الملا من إيمانها بأهمية دعم القطاع الخاص لمختلف مبادرات ومساعي المؤسسات غير الحكومية في الكويت ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم الإستراتيجية.