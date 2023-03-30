عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر ابريل المقبل للجهات الحكومية يوم الثلاثاء الموافق 18 منه .

جاء ذلك في كتاب وجهته وزارة المالية الى بنك الكويت المركزي وتلقت "الأنباء" نسخة منه، حيث أشار فيه الى انه " بناء على موافقة وزارة المالية بتقديم صرف الرواتب

الخاصة لشهر ابريل 2023 بتاريخ 2023/04/18 وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد أعاده الله تعالى علينا جميعا باليمن والبركات يرجى التفضل بالإيعاز للمختصين لديكم :

1- تقديم الدفعة الدورية الثابتة الثانية للجهات الملحقة والمستقلة لشهر أبريل 2023 فقط من تاريخ 2023/04/20 لتصبح بتاريخ 2023/04/18 خصما من حساب وزارة المالية -

2- صرف رواتب موظفي الدولة ( وزارات وإدارات حكومية – جهات ملحقة ومستقلة ) الخاصة لشهر أبريل 2023 في يوم الثلاثاء 2023/04/18.