تسلَّم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تتضمن الدعوة لحضور النسخة الرابعة عشر من منتدى «صير بني ياس» خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2023.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سالم العبدالله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي في ديوان عام وزارة الخارجية.



وقد جدد الشيخ سالم العبدالله خلال اللقاء خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة صدور المراسيم الأميرية بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، معربا عن صادق تمنياته للإمارات وشعبها الشقيق بمزيد من الرفعة والنماء ودوام الازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة ومسيرتها المباركة.