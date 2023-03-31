

محمد راتب



أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنفيذ مشروع العلاج بالعمل، وذلك ضمن التعاون الثنائي بين الهيئة والوزارة في المجالات الاجتماعية والثقافية وتحقيق الأمن الاجتماعي والحفاظ على أبناء الوطن من الانحرافات السلوكية.



ووقع م.القريفة ممثلا عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فيما حضر ممثل عن الأوقاف الوكيل المساعد لقطاع الثقافة طراد العنزي، ومدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي، وستكون مدة البروتوكول 5 سنوات من تاريخ التوقيع عليه. وأوضح أن البروتوكول تضمن قيام الوزارة بتنفيذ مشروع العلاج بالعمل بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبدعم من الأمانة العامة للأوقاف من خلال توفير الزراعة أرضا صالحة لإقامة المشروع عليه.



وذكر أن الإشراف الإداري واللوجستي وإقامة برامج التوعية المجتمعية للمشروع سيكون من قبل إدارة التأهيل والتقويم، والإشراف على برامج استمرارية التعافي من قبل مركز علاج الإدمان بوزارة الصحة.