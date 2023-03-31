المشاركون ساهموا بزراعة 1000 شجرة في النسختين السابقتين



أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر مسابقة تحدي المشي للجمهور المستمرة طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبنك، تطبيق «V-Thru».



وتأتي هذه المسابقة التي ينظمها «بيتك» للعام الثالث على التولي، ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، واستمرارا لبرنامج «صحة أفضل لحياة أفضل»، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، والحرص على تشجيع الأنشطة الشبابية والرياضية لنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، لاسيما رياضة المشي التي باتت الخيار الأول للجمهور في الشهر الفضيل.



ويشمل التحدي موقعي الأفنيوز وحديقة الشهيد، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الجمهور.



وينظم «بيتك» مسابقة تحدي المشي الافتراضي يوميا للجمهور بالتعاون مع تطبيق «V-Thru» عبر خاصية «V-FIT»، قبل وبعد الإفطار، حيث تتيح المسابقة الحصول على رصيد في التطبيق يمكن استخدامه في الطلبات الشرائية من 600 مشروع مشارك في التطبيق، معظمهم من شريحة المشاريع الشبابية الكويتية أو المساهمة بالمبلغ لتخضير وتشجير الكويت دعما لمبادرة «بيتك» Keep It Green، بواقع دينار واحد عن كل كيلومتر مشي.



وساهم المشاركون في التحدي بزراعة أكثر من 1000 شجرة في محمية العبدلي من خلال تحدي المشي في النسختين السابقتين، حيث عن كل اجتياز لتحدي المشي، يقوم «بيتك» بزراعة شجرة بالنيابة عن المتسابق.



ومنذ انطلاق المبادرة، ساهم «بيتك» في زراعة أكثر من 3000 شجرة مع العناية بها لمدة 3 سنوات وهو متوسط مدة نمو الشجرة. ولا شك أن مثل هذه المساهمات لها أثر كبير على تطوير البيئة والمحافظة عليها، ونشر الوعي بأهمية التخضير والتشجير.



وتندرج الشراكة مع «V-Thru» ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي يحرص من خلالها «بيتك» على تسليط الضوء على التجارب الريادية للشباب الكويتي، ودعم المبادرين ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من ريادة «بيتك» في هذا المجال.



وثمن الرئيس التنفيذي لـ «V-Thru» عبدالله الشلبي، الشراكة مع «بيتك»، منوها بأن المبادرة عبارة عن أسلوب حياة لتشجيع نمط حياة سريعة وصحية، ويأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن «بيتك» داعم رئيسي للمجتمع على مختلفة الأصعدة في استراتيجية واضحة تهتم بالمجتمع والفرد والقيم الإنسانية.



ولفت إلى أن «V-Thru» تتخذ خطوات بشكل مستمر بغرض تكوين تطبيق متكامل، للتزامن مع أساليب الحياة الحديثة، ومنها خاصية «V-Fit»، وخاصية حاسبة القيم الغذائية لتشجيع النمط الصحي، وخاصية «walk-thru» لتسلم الطلبات عن طريق المشي وغيرها من التطويرات المستمرة لتسهيل حياة العملاء.