دارين العلي



نفذت فرق الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء في المنطقة الشمالية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت والقوى العاملة امس حملة واسعة على منطقة الري والشويخ تخللها تنفيذ عدة محاضر ضبط وإثبات حالة للتعديات على الشبكتين الكهربائية والمائية. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري انه تم خلال الحملة رصد حالات عبث بالمصهرات وتلاعب بالعداد وسرقة مياه تم التعامل معها بما يتناسب مع القوانين المنظمة، لافتا إلى أن حصيلة المخالفات لهذا الشهر بلغت 33 مخالفة. وأكد الشمري انه لا تهاون مع أي مخالفة، مشددا على أن الفريق سيتابع عمله خلال شهر رمضان لوقف جميع التعديات على الشبكة. وأشار الى استمرار العمل على وضع الملصقات والإنذارات على بيوت الصفيح لإزالة المخالفات في منطقتي الفروانية والجهراء لما لهذه الظاهرة من تأثير على الشبكة، خصوصا مع اقتراب موسم الذروة. ولفت إلى أن لجنة مواجهة ظاهرة العزاب تجهز لحملات وفقا للبلاغات الواردة للحد من هذه الظاهرة التي تسبب إزعاجا في السكن الخاص وتشكل خطرا على القاطنين وعلى الشبكة بسبب التمديدات غير القانونية.