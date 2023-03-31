

مفرح الشمري



الجهد المبذول في برنامج المسابقات «20 ثانية» الذي يعرض يوميا على شاشة تلفزيون الكويت ويقدمه الإعلامي بركات الوقيان يستحق توجيه الثناء إلى جميع فريق عمله لأنهم استطاعوا أن يلفتوا انتباه أهل الكويت إلى فكرة هذا البرنامج التي تعتمد على المعلومات العامة والسرعة في الإجابة قبل انتهاء الـ20 ثانية.



البرنامج على الرغم من موعد عرضه المتأخر ـ يعرض 1:20 فجرا ـ إلا أنه استطاع ان يصل للجميع، مع انه مثل هذه البرامج المسابقاتية الجماهيرية كانت تعرض في السابق قبل نشرة الأخبار بشهر رمضان وذلك حتى يتسنى للجميع مشاهدته، لكن تلفزيون الكويت أعطى هذا التوقيت لبرنامج «كل الحكاية» الذي رغم تميز ضيوفه لكن مقدميه يحتاجون الى بعض التدريب على تسيير الحوار، وذلك حتى يصلوا الى قلوب المشاهدين!