

أعلنت شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عن أحدث عروضها على السيارات الجديدة احتفالا بشهر رمضان المبارك. ويتضمن العرض الخاص بشهر رمضان كفالة إضافية لمدة 5 سنوات، مع باقة خدمة لمدة 5 سنوات، وباقة صيانة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء اختيار واحدة من القيم المضافة التي توفرها أودي من: تأمين شامل لمدة سنة أو حماية وتظليل حراري أو أعلى قيمة للتثمين.



واحتفالاً بشهر رمضان، يمكن للعملاء الاستمتاع بعروض مذهلة على طرازات مختارة من سيارات أودي الجديدة ومنها أودي A3 ،A5 Coupe وA5 Sportback ،A6 ،Q3 وQ3 Sportback ،Q5 وQ5 Sportback وQ7 العائلية.



ويسر أودي الكويت دعم العملاء مع الاستمرار في تقديم أفضل ما يمكن من حيث التصميم والنمط الرياضي والفخامة والاستخدام العملي لجميع سيارات أودي.



وللاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.audi-kuwait.com/Ramadan أو الاتصال على 1811118، أو زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية ـ طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8:30 مساء.