البدء بمعالجة ملف الفصول المتعثرة والتي لم يستكمل بناؤها وإنجازها

إعادة تأهيل وإيصال التيار الكهربائي لـ 3 مدارس في منطقة الخيران السكنية



عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية بالتكليف بوزارة التربية م.سعد المطيري عن طرح ممارسة عامة لتوريد وتركيب مظلات خاصة لساحات العلم لجميع المدارس بمبلغ إجمالي مقداره 6 ملايين دينار تقريبا، مشيرا الى أنها ستغطي جميع مدارس الكويت باستثناء مدارس منطقة الجهراء التعليمية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية.



وقال المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه منذ تكليفه وكيلا لقطاع المنشآت منذ 6 اشهر، وهو يعمل لإنهاء جميع الأمور العالقة بدعم ومساندة من وزير التربية د.حمد العدواني، لافتا الى انه تم الانتهاء من طرح مناقصة لتوريد وتركيب 16 ألفا و800 وحدة تكييف لجميع المدارس.



وأضاف المطيري انه تم أيضا البدء بمعالجة ملف الفصول المتعثرة والتي لم يستكمل بناؤها وإنجازها، موضحا انه تم الانتهاء من طرح مناقصة استكمال الأعمال المتوقفة للفصول الإنشائية المتعثرة لمدارس منطقــــة الجهراء التعليمية وجار استكمال إجراءات باقي المناطق التعلمية.



وذكر انه تم أيضا طرح عدد 5 ممارسات خاصة لتصميم 50 مدرسة جديدة من اصل 100 مدرسة، مبينا ان الـ 50 الأخرى ننتظر موافقة بلدية الكويت على تسلم الحدود لكل مدرسة للبدء باستكمال الإجراءات المتبعة.



وتطرق المطيري إلى مدارس منطقة الخيران السكنية وعددها 4 مدارس، حيث أوضح انه تم تسلمها عام 2015 من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي عبارة عن روضة وابتدائية ومتوسطة وثانوية، ولكنها لم تستغل في ذلك الوقت لعدم وجود سكان في المنطقة.



وأشار الى أنها تعرضت للتكسير والتلف والسرقة خلال تلك الفترة، حيث قامت وزارة التربية بإعادة تأهيلها وإيصال التيار الكهربائي لعدد 3 مدارس، وجار التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لاستكمال المدرسة الرابعة لتكون جاهزة.



وأضاف المطيري انه قام بتشكيل لجنة تتكون من 10 مهندسين من كل إدارة شؤون هندسية وعددها 7 إدارات ليصبح إجمالي عدد أعضاء اللجان 70 مهندسا، ومن مهام اللجنة الكشف عن حالة وجاهزية المدارس استعدادا للعام الدارسي المقبل حتى نضع يدنا على أي خلل أو تقصير.



وفي ختام تصريحه، تقدم وكيل المنشآت سعد المطيري بالشكر والتقدير لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني لموافقته على كتاب استقالته، مثمنا إصرار الوزير العدواني على ثنيه عن الاستقالة، ولكن ظروفه الصحية لا تسمح له بالاستمرار في العمل، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجميع العاملين في وزارة التربية من قياديين وموظفين، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في النهوض بالمنظومة التربوية.