

تأهل فريق أسامة حسين إلى دور الثمانية من بطولة النخبة الرمضانية الأولى لكرة القدم مواليد 1979 وما قبلها، التي تنظمها الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة، ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وذلك عقب الفوز على فريق عبدالله معيوف بركلات الترجيح 4-3، كما تأهل لذات الدور فريق حمد بوحمد بالفوز على فريق آدم مرجان بركلات الترجيح أيضا 4-3.



وكان نجم نادي الجهراء والمنتخب الوطني السابق وائل سليمان قد اختار إيهاب عبد الجيد من فريق المرحوم سمير سعيد، وعماد عبد المنعم من فريق أسامة حسين، وحسن سالم سعود من فريق آدم مرجان، لنيل جائزة أفضل لاعب في المباريات الثلاث.



إلى ذلك، يواصل دور الـ 16 منافساته اليوم الجمعة بإقامة 3 مباريات يلعب فيها فريق مؤيد الحداد مع فريق محبوب جمعة، وفريق فيصل الدخيل مع فريق عبدالله معيوف، وفريق المرحوم سمير سعيد مع فريق بشار عبدالله.



وقام مدير أول العلاقات العامة بالشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان بتكريم نجوم الأزرق في عصره الذهبي، وليد الجاسم وعبدالله معيوف وسعود بوحمد والحكم الدولي السابق فاضل بوفتين، والذين تواجدوا بمدرجات صالة اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الرياضي لمتابعة مباريات اليوم السابع لبطولة النخبة الرياضية.