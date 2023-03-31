اعترف الحرس الثوري الايراني بمقتل من وصفه مستشارا عسكريا في هجمات اسرائيلية استهدفت فجر الجمعة مواقع في جنوب غرب دمشق، للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وقال الحرس الثوري في بيان ان المستشار هو ميلاد حيدري وعادة ما تشير طهران الى قواتها المتواجدة في سورية بصفة "مستشارين"، وتوعد بالرد.



ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن اسرائيل نفذت عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق.



وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها"، مشيرا إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".



واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مواقع عسكرية والقوات الموالية لإيران في جنوب غرب دمشق.



وأضاف المرصد أن الصواريخ دمرت مستودعا للأسلحة والذخيرة. وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بسماع دوي انفجار قوي.