

عبدالعزيز الفضلي



دعا الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان المناطق التعليمية للبدء بإعداد الميزانية التقديرية لأعداد الطلبة والفصول للعام الدراسي المقبل 2023 /2024.



جاء ذلك في نشرة أصدرها الوكيل السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث قال فيها: في إطار الاستعدادات للعام الدراسي 2024/2023 وحرصا على إعداد الميزانية التقديرية وبيان حاجة الوزارة من الكوادر التعليمية للعام الدراسي 2024/2023.



يرجى التكرم بالإيعاز لجهة الاختصاص نحو البدء في إعداد ميزانية الطلبة والفصول التقديرية للعام الدراسي 2024/2023، آملين أن تشمل الميزانية بيان السعة المكانية المتاحة من الفصول الدراسية في كل مدرسة، راجين أن يصل المطلوب مباشرة إلى قسم المتابعة الفنية في إدارة التنسيق. من جانب آخر حددت وزارة التربية اليوم الأحد 2 أبريل موعدا لإيقاف النقل وإغلاق بابه بين المدارس والمناطق التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية بنظام سجل الطالب، كما تفتح اليوم وزارة التربية باب التسجيل للتلاميذ المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024، وذلك حسب عنوان الطالب في بطاقته المدنية.