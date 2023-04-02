

عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وكيلة القطاع المالي بوزارة التربية بالتكليف رجاء بوعركي عن إقفال حسابات الصندوق المالي المدرسي للعام المالي 2022 /2023.



جاء ذلك في نشرة أصدرتها بوعركي لمديري عموم المناطق التعليمية ومديري ومديرات مدارس التعليم العام ورياض الأطفال وإدارتي التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة بنين وبنات، والتي تلقت «الأنباء» نسخة منها، وأشارت فيها الى ضرورة إقفال حسابات السنة المالية مع تحميل السنة المالية بكل ما يخصها من مصروفات، يرجى مراعاة واتباع النقاط التالية:



٭ المبالغ التي قامت الوزارة بتحويلها على حساب الصندوق المالي خلال الفترة من 1 أغسطس 2022 حتى نهاية السنة المالية في 31 مارس 2023.



٭ عدم الاحتفاظ بالمبالغ النقدية ويجب إيداعها في حسابات الصندوق المالي أو الموارد الأخرى قبل نهاية العام المالي في 31 مارس 2023.



٭ سيتم خصم المبالغ غير المسددة من الدفعة الثانية المقررة للصندوق المالي المدرسي.



٭ ضرورة إرسال اصل كشف البنك يوضح الرصيد المتبقي على ان يتم اعتماده من البنك والمسؤول في المنطقة التعليمية او المدرسة بعد انتهاء عمليات الصرف سواء سحب او اضافة خلال السنة المالية 2022/ 2023 في موعد نهاية 6 الجاري.



٭ ستغطي الدفعة الجديدة في 1 الجاري مصروفات المدرسة حتى نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 لكل مرحلة تعليمية راجية التقييد بكل ما جاء بالقرار الوزاري رقم 179/2000.