بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وحرمه الشيخة ريما الصباح مساء الخميس في قاعة صباح الأحمد الكبرى بديوان عام وزارة الخارجية رؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين لدى الكويت بحضور نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي ومساعدي الوزير والسفراء وكبار المسؤولين بالوزارة.



وقد نقل وزير الخارجية للحضور تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، واعتزازهم بالروابط العميقة التي تجمع الكويت بكل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة في الكويت، وتمنياتهم أن تعاد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.



وفي ختام المناسبة، تقدم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وحرمه الشيخة ريما الصباح ببالغ الشكر والعرفان لكل الحضور والمباركين بالشهر الفضيل.