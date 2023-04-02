أسامة دياب



كشف قائد دعم المنطقة والمشرف العام على عمليات القاعدة في بيورينج وعريفجان العقيد مارتن وولجيموت عن وجود نحو 100 جندي مسلم ضمن صفوف القوات الأميركية في معسكر عريفجان.



وأضاف وولجيموت ـ في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الإفطار الذي أقامته مجموعة دعم المنطقة في معسكر عريفجان بمشاركة وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، كل عام نستضيف دعاة من وزارة الاوقاف خلال شهر رمضان لمشاركة جنودنا المسلمين الإفطار، ونحن سعداء بهذا التعاون.



ولفت إلى أن المعسكر به عدد لا بأس به من المسلمين المدنيين الذين يعملون به، مشيرا إلى أن هذا العام شهد توسعة خيمة الصلاة ليتمكن المسلمون العاملون في المعسكر سواء العسكريون او المدنيون من أن يمارسوا صلواتهم، وهذه الاحتفالية تأتي بمناسبة إنجاز هذا العمل الرائع في المعسكر.



وأشار إلى أن زيارة الدعاة للمعسكر تهدف لتعريف الجنود بتعاليم دينهم، لافتا إلى أن حرية العبادة مكفولة للجميع، مشيدا بالتنوع الثقافي في المعسكر.



من جهته، أكد الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد النقوي أهمية وفضل شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والذي يتضاعف فيه الأجر، داعيا الصائمين إلى الإكثار من فعل الخيرات والطاعات في هذا الشهر المبارك.



وأوضح النقوي ان زيارته لمعسكر عريفجان تأتي بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والدفاع وذلك لإلقاء الخطب والمحاضرات التي تفيد المسلمين وغير المسلمين والتعريف بالإسلام وشعائره.



ولفت إلى أهمية هذه الزيارات بشكل عام للجنود المسلمين في معسكر عريفجان، حيث يجيب عن أسئلتهم من واقع القرآن والسنة، ومن ثم يتعرفون على اساسيات دينهم الاسلامي الحنيف، مشيرا الى ان الزيارات تكون بمعدل زيارتين كل شهر تقريبا او حسب الاتفاق بين وزارتي الأوقاف والدفاع.



وذكر ان المسلمين الأميركيين يحضرون إلى المسجد في معسكر عريفجان للاستماع الى خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية وأداء الصلاة، كما نلاحظ وجود غير المسلمين خارج المسجد، وهذه خطوة جيدة جدا.



وتوجه بالشكر إلى وزارتي الأوقات والدفاع والمسؤولين في معسكر عريفجان لتسهيل مهمته وأداء واجبه نحو المسلمين وغيرهم في هذا المعسكر.



من ناحيته، قال القسيس شابلن بنيامين هاينز، قس معسكر عريفجان، انه يعمل على تعزيز حوار الاديان في المعسكر، ولدينا مسلمون ومسيحيون ويهود ضمن قواتنا، فنحن هنا نعمل معا وبشكل وثيق.



وذكر ان خيمة الصلاة تقام بها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة حيث يشارك فيها أكثر من 25 جنديا كل جمعة لأداء الصلاة، لافتا إلى أن الاحتفال برمضان هذا العام تزامن مع احتفالات الاعياد الدينية الأخرى كعيد القيامة والفصح.



وذكر ان هناك حرية المعتقد داخل الجيش الأميركي، وجميع القيادات مهتمة بتوفير الحرية الدينية لكل شخص، لذلك لدينا ديانات كثيرة داخل الجيش، مشيدا بتعاون الجيش مع وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية التي وصفها بالشريك المهم، موضحا انهم يستعينون بالدعاة المسلمين على الأقل مرة واحدة في الشهر وأحيانا أكثر خصوصا خلال شهر رمضان.



ووصف تلبية الإعلاميين والدعاة وبعض الأصدقاء الدعوة للمشاركة في إفطار جماعي بالشيء الرائع، مرحبا بهم بعبارة اهلا وسهلا بالجميع، لافتا إلى أن مشاركة غير المسلمين أيضا في هذه الأمسية تعكس التعايش الموجود في معسكر عريفجان.