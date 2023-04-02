أسامة أبو السعود

قام مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية في وزارة الأوقاف سعود المطيري بجولة تفقدية لمركز زبن يوسف الزبن الرمضاني بمنطقة عبدالله المبارك ق5، وذلك ضمن جولاته المستمرة على المراكز الرمضانية بإدارة مساجد الفروانية (كمركز الغانم والخرافي ومركز الزبن) لحرصه الشديد على المتابعة الدورية لمستجدات هذه المراكز والعمل على راحة المصلين بها وبكل مساجد محافظة الفروانية. وعقد اجتماع بالمكان المخصص لفريق الإشراف والمتابعة داخل المسجد مع أعضاء الفريق، وقد استمع للجميع لمعرفة المشاكل التي قد تواجه المصلين والعمل على حلها بأقصى سرعة ممكنة. كما شدد على توفير كل سبل الراحة لجمهور المصلين والعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة للمركز، حضر اللقاء سالم العدواني - مراقب الصيانة بإدارة مساجد محافظة الفروانية، وكذلك نواف الديحاني - رئيس قسم السكرتارية ونائب رئيس الفريق بالمركز، وأعضاء فريق الإشراف والمتابعة بمسجد الزبن.



واختتم سعود المطيري اللقاء بالثناء على جهود الفريق المشارك في المركز الرمضاني بمسجد الزبن، وحث الجميع على بذل أقصى مجهوداتهم في سبيل خدمة بيوت الله في هذا الشهر الفضيل.