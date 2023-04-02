أعلن البنك التجاري عن اختتام فعاليات حملة «يا زين تراثنا» والتي جاءت لتعكس حرص البنك على إحياء الموروث الشعبي القديم؛ اداركا منه أن التراث الكويتي غني بالعديد من المعاني والعبر التي يجب أن تبقى محفورة في الأذهان ولتذكير الجيل الجديد بالحياة البسيطة، وكذلك المهن والحرف اليدوية التي زاولها الآباء والأجداد وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاعتزاز بالتراث الكويتي الأصيل. وقالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري أماني الورع: نحن سعداء بحملة يا زين تراثنا للسنة الثانية عشرة والنجاح الذي حققته فعاليات الحملة المتنوعة لهذا العام وتجاوب جميع فئات المجتمع من خلال الأنشطة التي تضمنتها الحملة اسبوعيا من خلال جناح البنك في قرية يوم البحار التراثية، حيث حرص البنك ممثلا بفريق قطاع التواصل المؤسسي على اطلاع الجمهور على بعض المعلومات التراثية وعلى جوانب الحياة التي عاشها الأجداد والآباء في الماضي من خلال كتيب اشتمل على مسابقة اسبوعية في حساب البنك في الانستغرام. وبينت الورع أن فعاليات الحملة هذا العام كانت متميزة ومتنوعة، وكان افتتاحها مميزا بمشاركة فرقة الفن الأصيل التي قدمت أغاني وأهازيج تراثية تفاعل معها الجمهور، مع عروض حية للحرف والمهن الكويتية القديمة التي تميز بها الرعيل الأول من أهل الكويت والتي عكست نموذجا للتراث الكويتي القديم، ومنها الطراقة والمشبنج والقلاف والخواصة والبناء، فضلا عن القصص التثقيفية الهادفة لزيادة وعي الأطفال والصغار بالقيم والأخلاق الحميدة.