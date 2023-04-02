

أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن استضافتها لمأدبة الإفطار الرمضانية على شرف العاملين في منفذ النويصيب الحدودي، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك في حماية أمن الكويت خلال الشهر الفضيل. وشهدت مأدبة الإفطار تواجد مدير منفذ النويصيب الحدودي بالإدارة العامة للمنافذ العقيد يوسف المهيني، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، حيث أتت المبادرة تحت مظلة حملة «زين الشهور» السنوية، والتي سيّرت من خلالها قوافل الخير لتشارك بها بركة وبهجة الشهر الفضيل مع كافة أطياف المجتمع، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في البلاد لتعكس روح العطاء في الشهر الكريم.



وزار فريق «زين» مقر منفذ النويصيب الحدودي لمشاركة الأجواء الرمضانية وبركة الشهر الكريم مع منتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك الذين يسهرون على أمن وحماية الوطن على مدار الساعة، وذلك من خلال وجبة الإفطار التي أقامتها الشركة على شرفهم امتنانا وتقديرا لجهودهم التي يبذلونها أثناء موعد الإفطار خلال مواعيد مناوباتهم في الأجواء الشاقة من شهر رمضان المبارك بعيدا عن أسرهم.



وتحرص «زين» على تعزيز جسور اتصالاتها مع عملائها والمجتمع الذي تعمل فيه طوال العام وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في الشهر الفضيل، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي التي تؤمن بأن لديها رسالة والتزامات حقيقية تجاه المجتمع.وأفادت الشركة بأن التزامها المستمر بتقديم قيمة مضافة للمجتمع هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية «زين الشهور» تأتي عاما بعد عام لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام وتعزيز ثقافة العطاء. وأفادت الشركة بأن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية «زين الشهور» تأتي عاما بعد عام لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام وتعزيز ثقافة العطاء.