في أول حضور لها بالسينما المصرية، تعاقدت الفنانة نانسي عجرم على تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم النجمة ليلى علوي الجديد «شوجر دادي» المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم أفلام عيد الفطر المقبل.



ونشر المنتج محمد حامد صورة تجمعه بنانسي داخل الاستوديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وكتب: «مفاجأة عيد الفطر مع السوبر ستار نانسي عجرم فيلم شوجر دادي».



والأغنية هي الأولى لنانسي في السينما المصرية، من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، علما أنها نجحت سابقا في تقديم شارات الأعمال الدرامية المصرية، خاصة في موسم رمضان.



وتدور أحداث فيلم «شوجر دادي» في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.



والفيلم هو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم «ماما حامل» عام 2021، الذي حقق نجاحا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم: تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.