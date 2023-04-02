فيصل سلطان: مواصلة تسليم وحدات «جراند هايتس» في مصر دعم الإيرادات التشغيلية للشركة



أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت صافي أرباح خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 17.9 مليون دينار، أي ما يعادل 10.1 فلوس لكل سهم عن 2022، مقارنة بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 198.9 مليون دينار، أي ما يعادل 112.2 فلسا لكل سهم عن 2021.



وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 26 مليون دينار، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 32.5 مليون دينار كما في نهاية 2021، وبلغ إجمالي الأصول 539 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 654 مليون دينار كما في نهاية عام 2021.



وقد سجلت الشركة في الربع الرابع من عام 2022 صافي ربح قدره 6.3 ملايين دينار، أي ما يعادل 3.6 فلوس لكل سهم، وإيرادات تشغيلية قدرها 7.3 ملايين دينار.



تقدم مستمر



وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي فيصل جميل سلطان: «التقدم المستمر في تسليم الوحدات بمشروع الشركة جراند هايتس في مصر قد دعم الإيرادات التشغيلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022».



وأضاف سلطان: «يعود الانخفاض في أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بالعام 2021 إلى أثر الأرباح الاستثنائية التي سجلت خلال العام 2021 نتيجة قيام شركتنا الزميلة أجيليتي ببيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى شركة دي.أس.في، مقابل أسهم في شركة دي.أس.في».



وتابع قائلا: «نود هنا أن ننتهز الفرصة للتعبير عن امتناننا لمساهمينا الكرام وأصحاب المصالح لدينا على ثقتهم المستمرة في إدارة الشركة».



وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أي أرباح عن العام 2022، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.



المشاريع الرئيسية



وقال سلطان: «يستمر التركيز على تحسين أداء أصول الشركة التشغيلية، وتطوير مشروعيها الرئيسيين، مجمع ريم مول في أبوظبي ومشروع جراند هايتس في مصر».



وأوضح أن ريم مول هو مشروع حديث، يقع في جزيرة الريم في قلب أبوظبي الجديدة، ويمتد على مساحة تقارب 2.8 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمته حوالي 1.3 مليار دولار، ويشمل حوالي 450 وحدة بيع بالتجزئة من أرقى العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى حوالي 85 مطعما ومقهى ومجموعة من العروض الترفيهية التي تركز على الأسرة بما في ذلك فوكس سينما، كارفور هايبر ماركت، وسنو أبوظبي.



وقال سلطان: «إن العديد من المتاجر والمطاعم قد بدأت بفتح أبوابها للعملاء في أبوظبي، ونحن ما زلنا متفائلين بشأن الانتقال الناجح لريم مول من مشروع بناء إلى أصل تشغيلي، ما سيسهم في نمو إيرادات الشركة في السنوات المقبلة».



مشروع جراند هايتس



أما في مصر، فقد بلغ مشروع جراند هايتس السكني المتكامل مرحلة متقدمة من التطوير وتسليم الوحدات السكنية. ويعد مشروع جراند هايتس جزءا من مشروع أكبر تملكه شركة «كواديكو» التابعة للشركة الوطنية العقارية، حيث يضم المشروع الأكبر أجزاء يقوم بتطويرها ثلاثة مطورين. ويمتد هذا المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 3.8 ملايين متر مربع يلبي الاحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي في القاهرة وضواحيها.



وقال سلطان: «بلغت نسبة الوحدات المبيعة في المشروع بأكمله حتى نهاية عام 2022 ما مقداره 74%، وقد بلغ إجمالي عدد الوحدات المبيعة في جميع أنحاء المشروع 6.607 وحدات، كما في نهاية العام 2022، وبلغ عدد الوحدات المتبقية غير المبيعة 2291.