

ناصر العنزي



«من له حيلة فليحتال»، هذا هو الشعار الأنسب لمواجهة الليلة الرمضانية بين الغريمين اللدودين القادسية والعربي على ملعب محمد الحمد في ختام الجولة الأولى للفرق الستة في دوري زين الممتاز (المجموعة الأولى) نحو الطريق للمنافسة على اللقب، فالأصفر لديه من الحيل ما تكفيه والأخضر مثله لديه منها ما يعينه، لذلك ترقبوا «ديربي» ناريا على نمط آخر مواجهة جمعتهما معا في مارس الماضي والتي انتهت قدساوية بنتيجة «2-1»، تعالوا الليلة إلى قمة جماهيرية لن تخلو من الأهداف كعادتهما معا، فالمباراة التي تجمع الأصفر بالأخضر وتنتهي سلبية لا طعم ولا مذاق لها.



القادسية أنهى دوري التصنيف برصيد 29 نقطة قبل أن يخوض المرحلة الأهم اليوم والتي تتطلب منه حرصا شديدا في تجميع النقاط وملاحقة الكويت المتصدر، فلا مجال للتعثر في كل المباريات المقبلة، ولا شك أن مدرب القادسية بوريس بونياك يعلم مكامن خطورة الخصم خصوصا في الأطراف وعليه تعطيلها، كما انه مطالب أيضا بوضع التشكيلة التي توصله إلى مرمى خصمه من أقصر الطرق، ويسعى «الأصفر» بحضور جماهيره الغفيرة إلى تكرار فوزه في آخر مواجهة جمعتهما في الدوري بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ويغيب عن «الأصفر» اليوم قائده بدر المطوع للإصابة حيث إن وجوده يضيف لفريقه ثقلا معنويا خصوصا أمام العربي، كما يغيب المحترف عبدالواحد سيسوكو للإيقاف إلى جانب عبدالله العنزي وعبدالعزير وادي للإصابة.



أما العربي، فقد استكمل صفوفه للقاء الليلة، ولن يقبل بحضور جماهيره الكبيرة أن يخسر للمرة الثانية على التوالي أمام خصمه اللدود في فترة قصيرة وسيدخل المباراة لرد اعتباره والاقتراب من المقدمة، والأخضر يدخل المنافسة برصيد 28 نقطة وحاله حال خصمه في عدم الرغبة في التفريط بالنقاط كي لا يجد نفسه في موقع متأخر، ويعتمد مدرب العربي سيفيكو على عناصر متجانسة قدمت مستويات مميزة في الموسم الحالي مثل محمد صولة صاحب الـ10 أهداف والسنوسي الهادي وسلطان العنزي وسيف الحشان وعلي خلف وايدو وغيرهم، كما يتواجد في دكة الاحتياط عناصر لا تقل أهمية عن الأساسيين، لذلك ستكون مواجهة الليلة متكافئة وذات قيمة وأهداف.