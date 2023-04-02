أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ان هناك العديد من الاحداث الفلكية خلال شهر ابريل أبرزها اكتمال البدر في منتصف شهر رمضان الموافق يوم الخميس 6 ابريل إضافة الى أن أول أيام شهر شوال للعام 1444هـ سيوافق يوم الجمعة 21 ابريل.



وقال المشرف العام على المتاحف في المركز خالد الجمعان لـ «كونا» ان هناك احداثا فلكية أخرى يمكن رؤيتها بالعين المجردة في هذا الشهر مثل زخات شهب «القيثاريات» التي تعد احدى أقدم زخات الشهب المعروفة والتي رصدت منذ اكثر من 2500 عام وهي من اقدم زخات الشهب المسجلة تاريخيا.



وبين الجمعان انها تنشط في الفترة من 16 الى 25 أبريل ومصـــدرها البقايـا الغباريـــة من المذنـــب تاتشر ويمكن رؤيتها بالقـــرب مــــن ألمع نجم في مجموعة «القيثارة» وهو نجم «النسر الواقع» خامس ألمع نجم في سماء الليل في اتجاه الأفق الشمالي الشرقي بمعدل يصل إلى 18 شهابا في الساعة في ظروف رصد مثالية.



وأشار الى أن كوكب الزهرة سيكون ألمع كوكب في السماء خلال هذا الشهر أيضا ويظهر نجما لامعا في اتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة بلمعان يصل الى «القدر الرابع»، بالإضافة الى رؤية كل من كوكب المريخ وكوكب عطارد.



وأوضح انه في يوم الخميس الموافق 20 ابريل سيقع كسوف للشمس لا يــــرى في الكويت وسيرى في جنــــوب المحيط الهنــــدي وأجزاء من غرب أستراليا وجنـــوب إندونيسيا.