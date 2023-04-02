

محمد الجلاهمة



تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير»، من ضبط وافد من جنسية آسيوية على خلفية قيامه بتزوير طوابع مالية منسوب صدورها إلى وزارة المالية. وجاء ضبط الوافد عقب معلومات عن قيامه بتزوير الطوابع وبيعها على المراجعين، مستغلا عمله في مرفق حكومي.



هذا، وتمت إحالة المزور والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.



من جهة اخرى، أخضع رجال الادارة العامة لمباحث الاقامة وافدين آسيويين (سائق وعامل نظافة) وذلك للوقوف على كيفية تمكنهما من استخراج سمات دخول لخادمات ومن ثم تحريضهن على الهروب واعادة تشغيلهن باليومية او بالساعة.



وجرى ضبط الوافدين عقب بلاغ من مواطن ذكر خلاله هروب خادمتين، وقدم لرجال الامن مقطع فيديو اظهر واقعة الهروب واستغلال الوافدين لمركبة تاكسي.



وقال المصدر: قام رجال المباحث بضبط السائق، حيث اعترف بأنه وآخر عامل نظافة يقومان بالاتفاق مع مواطنين بإحضار خادمات ولاحقا يقومان بتحريضهن على الهروب وإعادة تشغيلهن.