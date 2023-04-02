

مواد غذائية تسهم في إبطاء مسار الشيخوخة



المواد الغذائية المخمرة والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية يمكنها المساهمة في إبطاء عملية الشيخوخة. ويعتبر ميكروبيوم الأمعاء (بكتيريا الأمعاء) أحد أهم العوامل المؤثرة في صحة الجسم، لأن عمل منظومة المناعة ومكافحة الالتهابات تعتمد عليه. و«كلما كانت مكونات الميكروبيوم متنوعة، تكون حماية الجسم من العمليات السلبية أفضل».



تحدد التغذية مكونات الميكروبيوم؛ لذلك يجب تناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، حيث أثبتت الدراسات أن تناول 25 غراما من الألياف الغذائية في اليوم، يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وسرطان القولون بنسبة 30%. ويذكر أن الألياف الغذائية موجودة بنسبة عالية في الأرز البني وحبوب الشوفان والبرغل، وكذلك في البذور والمكسرات والبقوليات والخضراوات والفواكه.



أيضا «الملفوف والخيار والطماطم والتفاح المخلل وغيرها، مفيدة جدا وتؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء». ومن المعروف أن طول عمر الكوريين الجنوبيين يرتبط كثيرا بنظامهم الغذائي، الذي يتضمن المواد الغذائية المخمرة.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»