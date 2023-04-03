إجمالي عدد قسائم المشروع يبلغ 3260 منها 2309 قسائم تحت الإنشاء ما يعادل 70.8%

يتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع الخزان التأخيري لمياه الأمطار في المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي

المدينة لم تعانِ من أضرار خلال الأمطار رغم أن شبكتها المنفذة لم يتم ربطها بشبكات التصريف الرئيسية

3 عقود كهرباء تم تنفيذ أعمال اثنين بينما تبلغ نسبة الإنجاز في الثالث 90% وسيكتمل وفق المدة التعاقدية

تم طرح عقدين للمباني العامة .. نسبة إنجاز «الأول» تفوق النسبة التعاقدية.. و«الثاني» متزامنة مع النسب المحددة



عاطف رمضان



قالت ممثلة المهندس في مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.منى رجب إن إجمالي عدد القسائم في المشروع يبلغ 3260 قسيمة منها 2309 قسائم تحت الإنشاء ما يعادل 70.8% من إجمالي عدد القسائم.



وأضافت م.منى رجب في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه تم إنجاز 100% من شبكات خدمات البنية التحتية في المشروع، مشيرة إلى انه تم التسليم النهائي لما يقارب 78% من هذه الشبكات للجهات المستفيدة، وأن المتبقي من هذه الشبكات تم تنفيذها بنسبة 100%. وفيما يخص التسليم النهائي لها أفادت بأن ذلك مرتبط ببعض الإجراءات الضرورية من قبل الجهات المستفيدة وسيتم تسليمها نهائيا بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات.



تصريف الأمطار



وأوضحت أنها تشرف حاليا على عقد إنشاء وصيانة مشروع الخزان التأخيري لمياه الأمطار في مدينة جنوب عبدالله المبارك والذي يتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه في الربع الأخير من السنة الحالية، مضيفة أن الغرض منه هو استيعاب مياه الأمطار المتجمعة في الشبكة تمهيدا لصرفها إلى المجارير الرئيسية لتصريف مياه الأمطار، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز لهذا المشروع بلغت 40% تقريبا.



وأضافت انه بالرغم من أن شبكة مياه الأمطار المنفذة بالمدينة لم يتم ربطها حتى الآن بشبكات التصريف الرئيسية في الدولة، فإن المدينة لم تعان من أي أضرار خلال مواسم الأمطار السابقة، وذلك نتيجة توجيهات الإدارة العليا والمتابعة المستمرة من قبل الجهاز الإشرافي بالمشروع.



أعمال الكهرباء



أما عن عقود الكهرباء في مدينة جنوب عبدالله المبارك فقد أفادت م.منى رجب بأن عدد العقود المطروحة يبلغ ثلاثة عقود جميعها تحت إشراف ممثل المهندس بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد الفارس، وهي كالتالي:



العقد الأول: وهو خاص بتنفيذ أعمال توريد وتركيب وصيانة 4 محطات تحويل جهد 11/132 كيلو فولت وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد بالمدة التعاقدية وبنسبة إنجاز تبلغ 100%.



العقد الثاني: وهو خاص بأعمال توريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد 11 كيلو فولت وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال العقد حسب المدة التعاقدية وبنسبة إنجاز تبلغ 100%.



العقد الثالث: وهو خاص بتنفيذ أعمال توريد وتمديد شبكة كيبلات الضغط المتوسط والضغط المنخفض والمتوقع أيضا أن ينتهي حسب المدة التعاقدية وتبلغ نسبة إنجاز الأعمال فيه 90%.



المباني العامة



وعن عقود المباني العامة في المدينة أشارت م.منى رجب إلى أنه تم طرح عقدين للمباني العامة وبدأت مباشرة الأعمال في كل منهما، وهي كالتالي:



العقد الأول: خاص بأعمال إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع «1 و4 و5 و6» وهو تحت إشراف ممثل المهندس بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.مشعل العنزي.



وتشمل مكونات العقد «روضة الأطفال بقطعة 1 وروضة الأطفال بقطعة 5 ومدرسة ابتدائية بنين بقطعة 4 ومدرسة ابتدائية بنات بقطعة 2 ومدرسة متوسطة بنات بقطعة 4 ومدرسة ثانوية بنات بقطعة 6 ومجموعة محلات تجارية بالقطع 1 و4 و5 و6»، ومن المهم أن نشير هنا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال في العقد متقدمة جدا وتفوق نسبة الإنجاز التعاقدية.



العقد الثاني: وهو خاص بأعمال إنشاء وإنجاز وصيانة 18 مبنى عاما بالمدينة وهو تحت إشراف ممثل المهندس بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.عبدالرحمن الوهيب.



أما عن مكونات المشروع فهي «مدرسة ثانوية بنين ومدرسة متوسطة بنين ومدرسة ابتدائية بنات وروضة أطفال بالإضافة إلى مجموعة محلات وسوق مركزي ومركز إطفاء ومخفر شرطة ومباني خاصة بخدمة المواطن ولتنمية المجتمع ووحدة اجتماعية ومبنى بلدية الكويت ومبنى بريد ومركز صحي ومبنى ديوانية كبار السن وفرع غاز ومبنى إسعاف فرعي».



ولفتت م. منى رجب إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية لأعمال العقد متزامنة مع نسب الإنجاز التعاقدية.