

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حقق أرباحا بقيمة 2.3 مليون دينار بواقع 5.4 فلوس للسهم لعام 2022.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم الغانم ان الشركة تمكنت من الحفاظ على أداء متميز على كل أصعدة أنشطة الشركة، حيث حققت إجمالي إيرادات قدرها 5.4 ملايين دينار لعام 2022، كما ارتفعت الحصة في نتائج الشركات الزميلة لتصل إلى ربح قدره 866 ألف دينار لعام 2022. وأضاف الغانم أن مجلس الإدارة أوصى في اجتماعه الأخير بأن يتم تخفيض رأسمال الشركة نقدا بمقدار مليون دينار، وذلك لزيادة هذا المبلغ عن حاجة خطة الشركة الاستثمارية.



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة فهد بودي أن الشركة استمرت بنجاح في نشاط إدارة الأصول في قطاعات مختلفة بالأسواق المحلية والخليجية والدولية لصالح عملائها وتحقيق أتعاب إدارة واستشارات قدرها 4.2 ملايين دينار.



كما استمرت المجموعة في التوسع في نشاط تسويق وإدارة الاستثمارات العقارية لصالح عملائها، حيث أتمت الشركة خلال 2022 استحواذها على كامل رأسمال شركة غيتهاوس كابيتال المتخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية الدولية المدرة لصالح عملائها، وبهذا الاستحواذ ارتفعت الأصول تحت إدارة الشركة بقيمة 650 مليون دولار ليبلغ إجمالي قيمة الأصول تحت إدارة الشركة حوالي 500 مليون دينار.



كما تمكنت الشركة من تسويق أربعة مشاريع تطوير عقارية خلال عام 2022 ليصل إجمالي حجم الصفقات التي أتمت تسويقها الشركة ما يقارب 170 مليون دولار، ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع عوائد متميزة للمستثمرين متناسبة مع المخاطر المدروسة وأيضا أتعاب جيدة للشركة.



وعلى صعيد أداء شركات المجموعة، فقد استمرت مجموعة غيتهاوس المالية المالكة لبنك غيتهاوس بالمملكة المتحدة في تحقيق أرباح للعام الثالث على التوالي، واستطاع البنك الوصول إلى إجمالي حجم أصول زاد على 1.3 مليار جنيه إسترليني في 31 ديسمبر 2022.