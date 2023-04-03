

يحيى حميدان - هادي العنزي



أشاد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، البحريني علي عاشور، بجهود لاعبيه عقب الفوز على السالمية 3-1 في الجولة الأولى من دور تحديد بطل دوري «زين» الممتاز، حيث سجل لـ «الأبيض» التونسي طه ياسين الخنيسي ثنائية في الدقيقتين (6 و74) والبديل محمد مرهون بالدقيقة (79)، بينما أحرز هدف السالمية الوحيد بدر جمال بالدقيقة (90+4)، وبذلك رفع رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد السالمية عند 23 نقطة بالمركز السادس.



وأضاف عاشور أن لاعبي «الأبيض» يستحقون التحية بسبب صلابتهم الذهنية وعدم تأثرهم بالأجواء المحيطة للمباراة، حيث بقوا مركزين بشكل كامل، ومن لديه لاعبون بمثل هذه النوعية عليه ألا يشعر بالقلق.



وقال عاشور: «عقب فترة التوقف الدولي وانضمام أكثر من 11 لاعبا للمنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، بالإضافة لالتحاق البحريني محمد مرهون بمنتخب بلاده، توقعنا وجود بعض المعاناة بسبب الإرهاق وغيابهم الطويل عن التدريبات معنا، ولكن التحضير الإداري المميز لهم من جانب رئيس النادي خالد الغانم ونائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة ساهم في بث الروح باللاعبين وإدخالهم بجو المباراة امام السالمية بالشكل المطلوب، وبالأخير تمكنا من تحقيق الفوز والنقاط الثلاث».



وبين عاشور أن الفريق الكويتاوي مر بحالة استرخاء عقب التفوق بالنتيجة وتلقي السالمية لحالتي طرد، ولكننا حرصنا على ضبط الأمور من خلال التبديلات وإراحة بعض العناصر الأساسية مثل أحمد الظفيري لمعاناته من الإرهاق، وكذلك فهد الهاجري والتونسي ياسين العامري لحصولهما على بطاقة صفراء.



وواجه السالمية صعوبة بعد خروج الحارس عبدالرحمن الفضلي في الدقيقة (17) بالبطالة الحمراء، كما زادت مهمته صعوبة بعد أن تلقى المدافع فهد المجمد البطاقة الحمراء ايضا بالدقيقة (59).



هذا، ويخضع لاعب «الأبيض» علي حسين لفحوص طبية مكثفة للوقوف على حجم اصابته عقب سقوطه على أرضية الملعب أمام «السماوي» دون احتكاك وذلك لتحديد نوع الإصابة والمدة الزمنية لغيابه عن التدريبات.



من جانبه أكد مدرب السالمية د.محمد المشعان، أن القرارات الخاطئة لحكم المباراة كانت السبب الرئيسي وراء الخسارة من الكويت.



وقال: «الحكم أفسد المباراة ببطاقتين حمراوين للاعبي السالمية، ولم تكن أي منهما مستحقة، كما أن الطرد جاء في وقت مبكر، مما أثر سلبا على الفريق، وتسبب في خسارته، وآمل ألا يتم تفضيل الحكام الأجانب على الحكام الكويتيين الذين يمتازون بالخبرة والقدرة على إدارة أفضل المباريات».



كاظمة حافظ على الوصافة



وفي مباراة أخرى، حافظ كاظمة على وصافة الدوري بعد فوزه على الفحيحيل بهدفين دون رد، سجلهما أحمد العرسان بالدقيقة (22) وشبيب الخالدي بالدقيقة (39)، وبهذا الفوز وصل «البرتقالي» للنقطة الـ 32 فيما بقي الفحيحيل بالمركز الخامس برصيد 24 نقطة.