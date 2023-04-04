خديجة حمودة ـ واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث التقيا على مائدة السحور في جدة امس الأول.



وقالت وكالة الأنباء السعوديـــــة «واس»، ان الرئيس السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عقدا لقاء أخويا، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ورحب سمو ولي العهد في بداية اللقاء بالرئيس السيسي في بلده الثاني المملكة، فيما عبر الرئيس السيسي عن الشكر لأخيه سمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استقبل بها والوفد المرافق.



وكان الرئيس السيسي وصل جدة وفي استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



من جهته، أكد الرئيس السيسي عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مبديا تطلعه لتنميتها وتعزيزها في كل المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة، وتطلعات شعبي البلدين.



وقال الرئيس في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «سعدت بلقاء شقيقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحسن الاستقبال والضيافة، أؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كل المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة».



وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أكدا خلال زيارة السيسي الى مدينة جدة الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية.

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.