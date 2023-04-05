منصور السلطان



تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول أجرت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية قرعة لقبول الطلبة ضباط الاختصاص دفعة 31، حيث بلغ عدد المتقدمين للمقابلة الشخصية 6005 تأهل منهم 3728 على أن يتم قبول 300 طالب و100 احتياط من التخصصات العلمية والأدبية والبالغ عددها 83 تخصصا.



وأكد الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول أن المتقدمين خضعوا لإجراءات التسجيل عن طريق الأونلاين ومن ثم تقديم أوراقهم وإجراء اختبارات القدرات والرياضة والمقابلـة الشخصيــــة والفحوصات الطبيـــــة حتى وصلوا الى مرحلة القرعة، مشيرا الى ان هذه الإجراءات استغرقت نحو 6 أشهر بمشاركة قطاعات الداخلية، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.



وأوضح البالول في تصريح للصحافيين على هامش إجراء القرعة ان عدد المتقدمين لدورة ضباط الاختصاص بلغ 6 آلاف و5 متقدمين وعدد المتأهلين للقرعة 3727 والعدد المطلوب للقبول 300 و100 احتياط، لافتا الى «اننا قمنا بفتح جميع التخصصات الأدبية والعلمية، وذلك لفتح باب القبول لأبنائنا الطلبة».



وحول أسباب استبعاد عدد كبير من المتقدمين من دخول القرعة، أكد البالول: هناك أسباب طبية ومنهم من لم يستكمل الإجراءات الطبية.



وشدد البالول على أن إجراء القرعة تتم بكل شفافية وأمام المتقدمين بتوجيهات من الشيخ طلال الخالد وبحضور ممثل عن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وذلك لتحقيق العدالة للجميع.



وفي سياق متصل، قال مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالإنابة العميد محمد الرومي ان القرعة كانت علنية بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد، مشيرا إلى أنها على فترة صباحية للتخصصات العلمية وفترة مسائية للتخصصات الأدبية، وذلك لإثراء قطاعات الوزارة بأبنائنا الطلبة من مختلف التخصصات بعد تلقيهم أحدث البرامج التدريبية الشرطية والرياضية.