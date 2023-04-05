

القاهرة - محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى مما يتسبب في حدوث أزمات ونشوب خلافات وإثارة المشاكل.. مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي. «الأنباء» ترصد أكثر التصريحات الساخنة التي أطلقها نجوم الفن وأشعلت الأزمات.



الفنانة بشرى مثقفة، ذكية، ومجاملة، لكنها تفضل أحيانا الدخول في معارك الرأي بسبب صراحتها واقتناعها بوجهة نظرها، ومع ذلك لا تشعل المعارك إلا في حدود أخلاقية تشترط فيها عدم التجاوز أو الخروج عن النص.



ولفترة طويلة تصدر اسم بشرى ومحمد رمضان مواقع التواصل ومحركات البحث بعد سخريتها منه بشأن أغنية «بلالين» التي غناها.. وعلقت بشرى بسخرية على إمكانية التعاون معه، والأزمة اشتعلت بعدما طرح الأول أغنيتي «نمبر وان» و«الملك» لترد عليه بشرى بأغنية (كوبرا) تسخر فيها منه وردت خلالها عليه ومن ترديده كلمات انه نمبر وانه الملك ولا منافس له.. مما أدى إلى الدخول في تصريحات متبادلة.. قبل أن يقوم الملياردير نجيب ساويرس بالصلح بينهما.



ليقوم عدد من النقاد بالتعليق على الأزمة بقوة ومنهم الناقدة دعاء حلمي التي أكدت ان هذه الخلافات بينهما مجرد دعابة على السوشيال ميديا وهي فنانة ذكية تحاول كسب التريند من خلال مناوشاتها وأن النجوم والفنانين أصبحوا لا يبالون بغضب الجمهور منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.. طالما كانت هذه التصرفات تضعهم تحت الأضواء معظم الأوقات.. وبسبب تصرفاتهم المستفزة لهم أوقاتا كثيرة، جاءت كلمات بشرى عن سر خلافها مع والدها قبل وفاته لتغضب البعض، حيث أكدت إن الخلاف كان بسبب السياسة، فوالدها قرر الترشح لانتخابات مجلس الشعب المصري في عام 2005، الأمر الذي نال اعتراض بشرى وكان هذا الخلاف قبل وفاته بعام واحد، حيث توفي والدها عام 2006، وهو ما نال استياء البعض ان يحدث خلاف بين الوالد وابنته بسبب العمل السياسي من عدمه وتحدث قطيعة لأمر لا يستحق، ووجه البعض لها اللوم لأنها قاطعت والدها وقطعت صلة الرحم.



من أغرب تصريحات بشرى التي سخر منها البعض أن طلاقها بعد 5 سنوات زواج من مهندس البترول السوري عمرو رسلان ووالد أبنائها جاء نتيجة عدم الحب فبالرغم من شكرها الدائم في طليقها لكنها قالت إنه كانت تحدث خلافات دائمة بينهما بسبب تفاعلها المستمر مع مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر) الأمر الذي أدى إلى طلاقهما، وجاءت كلمات بشرى لتجد رفضا شديدا من رواد السوشيال ميديا وبعض داعمي جمعيات أهلية للعلاقات الأسرية، بسبب كلماتها عن عدم حبها لزوجها وان الانفصال بسبب الاهتمام بالسوشيال ميديا من جانبها.. وأن كلماتها جعلت الطلاق أمرا سهلا ولأسباب غير جادة.



إعلان بشرى في احد البرامج طلبها مدفنا كمؤخر لزواجها من خطيبها سالم هيكل وهو التصريح الذي أثار ضجة مؤخرا وجدلا كبيرا، لغرابته وتسببه في سوء الحالة النفسية لمستمعي البرنامج.. ولكنها ردت ان وفاة عدد كبير من أقاربها وأصدقائها ومعارفها جعلها تدرك ان الموت قريب منها وأنه لا أحد بعيد عنه، لذا قررت عندما تقدم زوجها سالم لخطبتها ان يشتري لها مدفنا كشبكة لخطوبتهما.. موضحة أن طلبها هذا كان حديث أصدقائه.



ضجة كبيرة تسببت فيها الفنانة بشرى عندما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتدريس عالم السينما في المراحل الأولى ووضع الفن والسينما داخل المقررات الدراسية.. من أجل خلق ثقافة سينمائية وأكدت انه في الدول تكون الأولويات عادة للغذاء وللكساء والأمن والأمان والصحة والتعليم ومنها السينما، وهو الأمر الذي أثار تفاعل رواد السوشيال ميديا.

واعتبر بعضهم أن الأمر غير مهم من الأساس.. بينما البعض الآخر اكد أن المستوى الحالي للسينما المصرية غير ملائم لهذه الخطوة.. واستنكر كثير من النشطاء تصريحات الفنانة الشابة لسوء سمعة بعض مشاهير الوسط الفني الذين ساهموا في تشويه صورة الفنانين للفن بسبب تعاطيهم للمخدرات.