القاهرة. ناهد إمام



صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، امس بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة و لم تتأثر بوقوع حادث احتكاك بسيط بين الناقلة LYRIC MAGNOLIA حمولة 65 ألف طن والناقلة ALIGOTE حمولة44 ألف طن بمنطقة البحيرات الكبرى.

وأوضح رئيس الهيئة أن الاحتكاك وقع خلال انتظار الناقلة LYRIC MAGNOLIA على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك بالتزامن مع استعداد الناقلة الأخرى ALIGOTE حمولة44 ألف طن للتحرك من منطقة المخطاف بنطاق منطقة الانتظار w1 بالبحيرات الكبرى حيث ساعدت زيادة سرعة الرياح على حدوث الاحتكاك.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لمعاينة الناقلتين حيث أفادت المعاينة المبدئية بعدم وجود أية تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أى تلوث بمحيط الناقلتين ، مشيرا إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للناقلتين ضمن الكشف الشامل حتى يتسنى استئناف رحلتهما عبر القناة مرة أخرى في الصباح الباكر بمشيئة الله ،على أن يتم الإعلان عن مستجدات عبورهما من خلال بيانات لاحقة.