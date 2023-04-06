وسط مشاركة واسعة، نظمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار جلستها الثقافية الرمضانية تحت عنوان «ما هي آخر تطورات التكنولوجيا؟»، على مسرح المعهد العربي للتخطيط.



وأشادت رئيسة لجنة «محركو الابتكار» في الجمعية لطيفة المطيري بما قدمه المشاركون من إضافات قيمة وشرح لدور الذكاء الصناعي وبرنامج Chat GPT للمخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال، مثنية على جهود أعضاء لجنة «محركو الابتكار» في الجمعية في تنظيم وإعداد مثل هذه الفعاليات المهمة.



وتقدمت المطيري بالشكر للمعهد العربي للتخطيط لما يقدمه من دعم ورعاية لأنشطة الجمعية وكل ما يصب في خدمة المخترعين والمبتكرين، مؤكدة اعتزاز الجمعية بالتعاون مع المعهد والحرص على تنظيم الكثير من الفعاليات المشتركة مستقبلا.



وفي الختام، كرمت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب المشاركين في الجلسة الثقافية الرمضانية التي أقيمت تحت عنوان «ما هي آخر تطورات التكنولوجيا؟»، وتحدثت فيها كل من: د.حسن غرة رئيس قسم إدارة الأعمال في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST) حيث تناول «ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا والاختراع»، والمدرب الدولي والمستشار التربوي السيد الراوي الذي تناول «تطورات الذكاء الصناعي بين الماضي والحاضر»، فيما تناولت حنان الشراح الأستاذة في قسم هندسة الكمبيوتر كلية (KCST) موضوع «برنامج Chat GPT ومنافعه للمخترع والمبتكر». وأدار الجلسة مرزوق السعيد.