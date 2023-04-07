عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعدادات لاختبارات الفترة الدراسية الثانية لنهاية العام الدراسي الحالي، أنهت التواجيه الفنية للمواد الدراسية أوراق الاختبارات التي ستقدم للطلبة بعد جهود كبيرة لإنجاز هذه المهمة.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، انه تم اعداد 5 نماذج اختبارات بحيث يكون واحدا اساسيا و4 احتياط، مشيرة الى ان الموجهين قاموا بتسليم النماذج الى المطبعة السرية في مبنى وزارة التربية القديم بمنطقة الشويخ.



وأضافت انه تم وضع اسئلة الاختبارات بتأن وعلى مستوى الطلبة وتم التدقيق عليها ومراجعتها قبل اعتمادها، مشيرة الى ان التوجيه وضع في الاعتبار المستويات المتفاوتة للطلبة وعمل على إعداد اسئلة من داخل المنهج والدروس التي قدمت للطلبة.



واوضحت المصادر ان يوم الخميس الموافق 13 الجاري سيتم اقفال التعديلات على البيانات الاساسية لطلبة الصف الثاني عشر بنظام سجل الطالب بالمدارس، مشددة على ضرورة التأكد من ادخال ومراجعة جميع البيانات الأساسية للطلبة قبل إغلاق السجل.