نظمت جمعية خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت ـ فرع الكويت يوما مفتوحا لخريجيها وعائلاتهم واصدقائهم يوم 17 مارس في منتجع وفندق الارجان البدع. وقد تخللت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية الرياضية والثقافية للكبار والصغار تكللت بتوزيع مجموعة من الجوائز برعاية العديد من الشركات العاملة في الكويت.



وقد هدف هذا اليوم الترفيهي الجامع لخريجي الجامعة، إلى تعزيز التواصل والود بين الخريجين بالإضافة الى جمع التبرعات لصندوق المنح الدراسية لطلبة الجامعة الحاليين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد الأم.



وتلتزم جمعية خريجي الجامعة فرع الكويت بالحفاظ على علاقات قوية مع المقر الرئيسي في بيروت والمساهمة في استدامته كجامعة متميزة في المنطقة، وهذه الفعالية ليست إلا واحدة من العديد من المبادرات القادمة المخطط لها، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة المالية والدعم المهني للطلاب والخريجين.



إنه لمن دواعي الفخر، أن الخريجين لاسيما المهاجرين منهم مازالوا يحافظون على أواصر العلاقات مع جامعتهم، معبرين عن ولائهم لمكان كان له الأثر في تخريج مهنيين ناجحين في شتى المجالات.