

مبارك الخالدي



عبر عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة في نادي الجهراء طواري مدلول، عن سعادته ببقاء «أبناء القصر الأحمر» في الدوري الممتاز للموسم المقبل، وذلك عقب الفوز المثير على التضامن 3-2.



وقال مدلول: «يحق لنا أن نفخر بهؤلاء اللاعبين الأبطال الذين نجحوا في قلب النتيجة في وقت قصير لأثبات جدارتهم في البقاء ضمن الدوري الممتاز أمام فريق عنيد ولم يكن سهلا علي الإطلاق»، مضيفا: «نهنئ لاعبينا على الروح القتالية التي تمتعوا بها ونبارك لجماهيرنا هذا التفوق على الرغم من الظروف التي مر بها الفريق، كما نشكر الدور الكبير للجهازين الفني والإداري على جهودهم الأسابيع الماضية التي تكللت بهذه النتيجة فهم يستأهلون الفوز بهمتهم العالية ومجهودهم الكبير». ولفت إلى أن الاستعدادات ستظل متواصلة بنفس الوتيرة و«الرتم» حتى نهاية الموسم حيث تشهد المرحلة المقبلة خطة إعداد مختلفة لخوض غمار الموسم المقبل.



وبالعودة إلى اللقاء، فقد نجح الجهراء في قلب تأخره بهدفين سجلهما محمد القبندي في الدقيقة (20)، ويوسف العنيزان (49) من ركلة جزاء الى فوز مجنون في الدقائق الأخيرة من اللقاء مسجلا 3 أهداف في آخر 5 دقائق من اللقاء، حيث سجل 3 أهداف عن طريق البرازيلي رودريغو يوري من ركلة جزاء (85)، والمدافع البوسني اينيس سيبوفيتش برأسه بعد عرضية من عبدالعزيز مروي (90+1)، وجاء هدف الفوز للجهراويين من ركلة جزاء أخرى ترجمها يوري لهدف الانتصار (90+9).



وبذلك رفع الجهراء رصيده إلى 29 نقطة حاجزا بطاقة البقاء الأولي في الدوري الممتاز إلى جانب الستة الكبار، في حين تجمد رصيد التضامن عند 16 نقطة لتتضاءل فرصه في الاستمرار بالممتاز بنسبة كبيرة ويبقى صراعه مع النصر على حجز تذكر البقاء الثانية مرهونة بـ«معجزة».