

عبدالعزيز جاسم



تقدم نائب رئيس جهاز الكرة في النصر فهد هايف الديحاني باستقالته من منصبه بعد تحقيق «العنابي» الفوز على الساحل بهدف دون رد وذلك عقب اللقاء مباشرة لاسيما مع اقتراب الفريق من البقاء في دوري الأضواء بنسبة كبيرة جدا، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لمرافقة الجهراء أو تعثر التضامن في أي مباراة مقبلة.



وقال هايف على حسابه الشخصي بتويتر «بعد الفوز المهم‏ للفريق أمام الساحل والبقاء في الممتاز.. تقدمت باعتذاري لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الاستمرار مع الفريق وذلك لظروفي الخاصة، شكرا لجميع من عمل معي سواء ‏أجهزة فنية وإدارية وطبية، ولهم جميعا محل تقدير واحترام، وشكر خاص لإخواني اللاعبين الأبطال.. شكرا من القلب».