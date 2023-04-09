أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر سعود العمر قرارا بشأن الإجراءات الخاصة بترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية، وتضمن القرار ما يلي:



٭ مادة 1: يعمل بإجراءات ترخيص محطات وأبراج الاتصالات داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها كل الأحكام الواردة بهذا القرار.



٭ مادة 2: تكون إجراءات الترخيص على النحو التالي:



يتقدم المرخص له بطلب للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، على أن يتضمن الطلب الآتي: أ - تفاصيل الموقع.



ب - التفاصيل الفنية للمحطة الراديوية.



ت - بيانات التعاقد بشأن موقع إنشاء برج الاتصالات.



٭ مادة 3: تتم دراسة الطلب من قبل الهيئة، وفي حال الموافقة على الطلب فتح الهيئة للمرخص له موافقة مبدئية، حين استخراج التراخيص والموافقات المطلوبة وإتمام الإجراءات، والتي منها كالتالي:



أ - ترخيص البناء المعتمد من بلدية الكويت.



ب - توصيل الكهرباء للموقع من قبل وزارة الكهرباء والماء.



ت - توصيل اتصال الألياف الضوئية من وزارة المواصلات.



ث - شهادة تطابق مستويات الانبعاثات غير المؤينة من وزارة الصحة.



ج - شهادة عدم ممانعة من قوة الإطفاء العام.



ح - شهادة عدم ممانعة من الطيران المدني في حال وجود الموقع بحدود منطقة المطار.



٭ مادة 4: يتقدم المرخص له للهيئة بطلب الترخيص النهائي شاملا كل التراخيص والموافقات والشهادات المطلوبة، وإقرار يتطابق المحطة الراديوية بالبيانات التي تم منح الموافقة المبدئية بناء عليها.



٭ مادة 5: تقوم الهيئة بالمسح وكشف المطابقة، ويتم إصدار الترخيص النهائي بعد تحصيل الرسوم من قبل الهيئة.



٭ مادة 6: يتوجب على المرخص لهم إخطار الهيئة بأي تغيير في حالة المحطة الراديوية، كاستضافة مشغل آخر، وعند تجديد التعاقد أو الإلغاء خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل.



٭ مادة 7: يجب على كل الشركات التي تملك أبراج اتصالات متنقلة قائمة داخل نطاق الجمعيات التعاونية والمواقع التابعة لها توفيق أوضاعها في ضوء أحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.



٭مادة 8: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية.