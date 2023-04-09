الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023 في قطر، والتي تقام يوم 11 مايو المقبل في الدوحة، وذلك عقب الإعلان عن التصنيف الجديد في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر لشهر أبريل، حيث احتل المركز القطري المركز الـ 61 عالميا والسادس عربيا وآسيويا.



وجاء منتخب قطر المضيف وبطل نسخة الإمارات 2019، في المستوى الأول ضمن الوعاء الأول في سحب القرعة التي تقام على مسرح دار الأوبرا في الحي الثقافي كتارا، وذلك لضمان خوض قطر الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية يوم 12 يناير 2024.



وينضم لمنتخب قطر في المستوى الأول المنتخبات المصنفة من الثاني حتى السادس بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي اليابان التي توجت باللقب أربع مرات من قبل، وإيران الفائزة بلقب البطولة ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة عام 2015، والسعودية الفائزة بالبطولة ثلاث مرات.



وفي المقابل، يتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق بطل نسخة عام 2007، والإمارات التي استضافت النسخة الماضية عام 2019، وسلطنة عمان، وأوزبكستان التي بلغت قبل نهائي نسخة عام 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن.



وجاء في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسورية وفلسطين وفيتنام وقيرغيزستان ولبنان، في حين يتضمن المستوى الرابع كل من الهند وطاجيكستان التي تخوض المشاركة الأولى في البطولة وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.



وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ 16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علما بأن المباراة النهائية تقام بتاريخ 10 فبراير 2024.



ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية سحب القرعة، كما يتواجد مدربو المنتخبات الـ 24.



يذكر أن الاتحاد الآسيوي كشف مؤخرا عن إقامة مباريات البطولة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا وطنيا، على ملاعب الجنوب، والمدينة التعليمية، والبيت، والثمامة، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، المونديالية، إضافة إلى ملعبي جاسم بن حمد بنادي السد، وعبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.