كشف سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، عن تأجيل جديد لموعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سورية وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر المقبل. وكان يفترض ان يتم الاجتماع منذ شهر فبراير الماضي، كما أعلنت مصادر تركية، لكن تمسك حكومة دمشق بشروطها أدت إلى تأجيله عدة مرات.



وفي تصريح لصحيفة «الوطن» السورية بين يفيموف أن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعا اليوم الاثنين جرى تأجيله إلى بداية مايو المقبل، مؤكدا أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.



وشدد يفيموف على أن مسار تطبيع العلاقات بين سورية وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.



وأكد يفيموف أن بلاده مستمرة في جهودها لعقد الاجتماع الرباعي، معبرا عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية لعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية. وأضاف: «المسار طويل، لكننا نتقدم في هذا المسار خطوة خطوة».



ويأتي تأكيد يفيموف على انعقاد الاجتماع الوزاري في ظل إصرار دمشق، وفق مصادر للصحيفة، على التمسك بضماناتها الخاصة بإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، ووقف دعم التنظيمات المسلحة.



واستضافت موسكو الاثنين الماضي اجتماعا رباعيا على مستوى نواب وزراء الخارجية، حول مساعي تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق التي ترعاها روسيا وتشترك بها إيران.