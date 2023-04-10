

شاركت زين، المزود الرائد للخدمات الرقمية بالكويت، في حفل ختام الموسم الثاني من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لرياضة قفز الحواجز، وذلك ضمن رعايتها للدوري الذي أتى بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة، وهو الحفل الذي شهد مشاركة العديد من الفرسان من مختلف الأندية المحلية وحشد من محبي رياضة الفروسية.



وخلال حفل الختام الذي أقيم في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، قام رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية مسعود جوهر حيات بتكريم الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، وذلك تقديرا لدعم زين المستمر للدوري منذ نشأته، حيث فاز الفارس علي الخرافي بلقب بطولة الدوري بموسمه الثاني الذي انطلق أواخر العام الماضي.



وعبرت «زين» عن فخرها باستمرار دعمها لهذا الحدث الرياضي المحلي البارز الذي ترعاه للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للفروسية، حيث يأتي دعمها تحت مظلة استراتيجيتها لتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، فالشركة تؤمن كثيرا بالمواهب والقدرات الرياضية لشباب وشابات الكويت، خاصة مع شغف الكثير منهم برياضة الفروسية التي تتجذر في هويتنا الكويتية والعربية والإسلامية.



وأقيم الموسم الثاني من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لرياضة قفز الحواجز (موسم 2022 ـ 2023) بمشاركة مئات الفرسان الذين مثلوا مختلف أندية الفروسية العامة والخاصة في البلاد، والذين تنافسوا في عدة بطولات محلية ضمن الدوري أقيمت في عدد من الأندية المحلية منها نادي الصيد والفروسية ومركز الكويت للفروسية ونادي المسيلة للفروسية.



وتحرص «زين» على تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن بأن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث المحلي.