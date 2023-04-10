أقامت حديقة حيوان ممفيس في ممفيس بولاية تينيسي الأميركية حفل وداع لأنثى الباندا العملاقة «يا يا».



وأفادت التقارير بأن مئات الأشخاص حضروا حفل الوداع في معرض الصين، حيث ودعوا «يا يا»، ووقعوا رسائل، وشاهدوا عروضا ثقافية.



وذكر شخص في تعليق على الإنترنت «أنا حزين جدا لرؤية يا يا وهي تغادر. كنت أعلم أن هذا سيحدث في النهاية، ولكن المرء لا يكون مستعدا أبدا لأحوال من هذا القبيل»، مضيفا بقوله «وداعا يا أميرتي الحلوة».



جاء «يا يا» إلى حديقة حيوان ممفيس في عام 2003 مع ذكر الباندا العملاقة «له له» في إطار شراكة بين حديقة الحيوان، التي تقع في وسط المدينة، ممفيس، والجمعية الصينية لحدائق الحيوان.



وكانت حديقة حيوان ممفيس قد أعلنت في ديسمبر 2022 أن اتفاقية اقتراض الباندا العملاقة مع الجمعية الصينية لحدائق الحيوان ستنتهي في عام 2023.



ولكن للأسف توفي «له له» في فبراير قبل عودتهما إلى الصين. وحدثت الوفاة بسبب مرض في القلب، وفقا لتشريح أجراه خبراء صينيون وأميركيون.