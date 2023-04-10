

محمد الجلاهمة



أسفر الانتشار الأمني للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في ادارة الرقابة والتنسيق، على مختلف المناطق عن ضبط (11) مخالفا لقانون الإقامة والعمل، منهم (3) باعة جائلين وشخصان بتهمة التسول، فيما ذكر مصدر امني ان احد المتسولين وافد وكان يدعي اصابة احد اقاربه بورم خبيث ويحمل تقريرا طبيا مزورا، فيما الثاني يدعي الفقر والحاجة وتمت احالة جميع الموقوفين الى الابعاد الاداري. من جهة اخرى، أسفرت حملة لرجال أمن مديرية محافظة الأحمدي على البقالات المتنقلة المنتشرة في منطقة الزور وبنيدر، عن ضبط (8) أشخاص مخالفين لقانون الإقامة والعمل والتحفظ على البقالات التي ضبطوا يعملون بداخلها.