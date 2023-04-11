3 مساعدين لوزير الخارجية.. الديحاني للشؤون القنصلية ومعرفي لأوروبا والدخيل للمراسم



أسامة دياب



كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة عن أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا في جدة الأسبوع المقبل لمناقشة قضايا عربية مهمة، من أبرزها عودة سورية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، لافتة إلى أن هذه العودة تتطلب إجماعا عربيا كما اتخذ في السابق القرار بتجميد عضويتها من قبل الجامعة العربية. وأشارت إلى أن الكويت مع القرار العربي الذي ستتخذه الجامعة العربية. وفي شأن مختلف، ذكرت المصادر أن اللجنة القانونية الكويتية - العراقية المشتركة الخاصة بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 ستجتمع في الكويت في السابع من مايو المقبل لمواصلة محادثاتها بشأن ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، لافتة إلى أن الاجتماع المقبل هو الثالث بين الجانبين منذ استئناف المفاوضات.



وأكدت وجود اتفاق بين الكويت والعراق على خريطة محددة، وتدور المباحثات حول تفاصيل عدة وبالتالي من الممكن أن تستغرق وقتا، وإن كانت هناك رغبة بين البلدين على طي هذا الملف، لافتة إلى أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية.



من جهة أخرى، كشفت المصادر عن أنه سيتم تعيين 3 مساعدين لوزير الخارجية هم: السفير عزيز الديحاني للشؤون القنصلية، والسفير صادق معرفي لشؤون أوروبا، والسفير نبيل الدخيل للمراسم، مضيفة أنه من المنتظر أن تصدر قرارات تعيينهم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم تسكين عدد من السفراء للكويت في سفاراتنا في الخارج خلال أسابيع، موضحة أنه تم نهاية الشهر الماضي نقل نحو 360 ديبلوماسيا وإداريا ليشغلوا مناصبهم في البعثات الكويتية في الخارج من بينهم نحو 40 ديبلوماسية وإدارية في أكبر حركة تنقلات للديبلوماسيات.



وبينت المصادر أن الإجراء تم بعد أن أخذت الوزارة رأي إدارة الفتوى والتشريع حول مدى قانونية التعيينات والتنقلات.