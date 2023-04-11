نلتقي اليوم بشركاء الوطن في مسيرة بنائه ونهضته من إخواننا وأبنائنا في النادي الكويتي الرياضي للصم ونؤكد أنهم جزء من ثروتنا البشرية وعنصر فعّال في المجتمع

سعدنا بحصول الفريق الأول لكرة القدم «الصالات» بالنادي على كأس الفريق المثالي في دوري الوزارات والهيئات الحكومية للموسم الرياضي 2022 - 2023

نثمّن عالياً التعاون مع الجهات المناظرة إقليمياً ودولياً من خلال الزيارات المتبادلة ونقل الخبرات ومشاركتكم في الاجتماع الـ 49 للجنة الدولية لرياضة الصم



قام ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، يرافقه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للصم.



وكان في استقبال سموه وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم أنور الحربي.



وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين نحمده حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.



الحضور الكريم،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،



إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي في هذه الليلة المباركة بالإخوة والأبناء في النادي الكويتي الرياضي للصم لأنقل إليكم جميعا تهنئة أخي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بشهر رمضان الكريم.



كما يسعدني أن أبادلكم التهاني والتبريكات بشهر الإحسان والخيرات، أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا العزيز والأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.



الإخوة والأبناء،



ونحن نلتقي بشركاء الوطن في مسيرة بنائه ونهضته من إخواننا وأبنائنا في النادي الكويتي الرياضي للصم فإننا نؤكد أنهم جزء من ثروتنا البشرية وعنصر فعال في المجتمع الكويتي الذي يحمل لهم في القلوب كل حب وتقدير.



كما نؤكد أن الاهتمام بذوي الهمم من أولوياتنا وأن الدولة بجميع جهاتها المعنية لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الرعاية والاحتياجات لضمان راحتهم ودمجهم في المجتمع.



الإخوة والأبناء،



إننا نتابع بالفخر والاعتزاز ما يقيمه ناديكم من أنشطة وفعاليات وما تحققونه على المستويين المحلي والخارجي من إنجازات.. فقد سعدنا بحصول الفريق الأول لكرة القدم (الصالات) بالنادي على كأس الفريق المثالي في دوري الوزارات والهيئات الحكومية للموسم الرياضي 2022-2023 وتتويج ناديكم بطلا لبطولة «بولينغ ـ صيفكم بارد» بحصوله على المراكز الثلاثة الأولى وحصول منتخب الصم للسباحة على المركز السابع في بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ 24 للصم التي أقيمت في البرازيل.



الإخوة والأبناء،



إننا نقدر لكم استمرار التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ونقل الخبرات فيما يتعلق



بـ «لغة الإشارة» وكذلك تعاونكم مع الجهات التطوعية والخيرية ومساهمة أعضاء ناديكم في الأعمال الإنسانية.



كما نثمن عاليا التعاون مع الجهات المناظرة إقليميا ودوليا من خلال الزيارات المتبادلة ونقل الخبرات ومشاركتكم في الاجتماع الـ 49 للجنة الدولية لرياضة الصم خلال شهر سبتمبر الماضي.



الإخوة والأبناء،



ونحن نفخر بإنجازات ناديكم مقدرين جهود القائمين عليه وخبراتهم الطويلة وإسهاماتهم البارزة في مختلف الأنشطة فإننا نوصي مجلس إدارة النادي رئيسا وأعضاء بمواصلة العطاء وتفعيل دور أعضاء النادي في المجتمع والمشاركة في الفعاليات الدولية لرفع راية الكويت عالية في كل المحافل.



كما نوجه الجهات المعنية في الدولة نحو تقديم جميع صور الدعم لإخواننا وأبنائنا ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع تعليميا وثقافيا ورياضيا.



وختاما، فإننا ندعو الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسدد بالتوفيق خطاه.



كما ألقى رئيس النادي الكويتي الرياضي للصم كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:



بسم الله الرحمن الرحيم



وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد،



بداية يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الموقرين أعضاء مجلس إدارة النادي وجميع منتسبي النادي بفرعيه الرجال والفتيات أن أزف إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى الشيوخ والوزراء، وإلى الحضور الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل لهذا العام 2023، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على سموكم وعلى الشعب الكويتي الكريم وعلى أمتنا الغالية الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.



وبعد، إنه لمن دواعي سروري وسعادتي وأنا رئيس لمجلس إدارة هذا النادي العريق والذي يمثل كل فئة الصم في دولتنا الحبيبة الكويت ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة المحترمين أتقدم لسموكم بكل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير على تشريفكم للنادي بزيارة ينتظرها كل أبنائك وبناتك الصم في مقر ناديهم، تلك الزيارة التي ينتظرونها بشغف وحب كبيرين في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك فرحين ومهللين بلقاء سموكم الكريم ومتمنين لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولسموكم الغالي دوام الصحة وموفور العافية وأن يطيل الله لنا في أعماركم لتبقى هذه الزيارة عادة سنوية ووسام فخر وشرف ومصدر بهجة وسعادة بالغة لأبنائكم من فئة الصم،



داعين الله لسموكم بأطيب الدعوات وأصدقها بتمام الصحة والعافية والسعادة وطول العمر وكل عام وسموكم بكل خير ومبارك عليكم الشهر الفضيل.



وتم خلال هذه الزيارة إهداء ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وقد تفضل ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، بالتوقيع على سجل الشرف.



هذا، وقد رافق ممثل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في هذه الزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



وخلال تسليم ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد الهدية التذكارية، كان الحوار التالي بين سموه ووزير الإعلام:



- وزير الاعلام: هذه طويل العمر تذكار عن الهوية الوطنية الكويتية مثل الدروازة والأسوار.



- سمو ولي العهد: يا ريتنا نحافظ عليها شوف اخوانا الصم والبكم وين تفكيرهم وين تقديرهم، يعني يفكرون في ماضي اجدادنا وآبائنا وهذا يشكرون عليه هذا الحس الوطني الذي دائما يحث الجيل الجديد ان يتذكر آباءه وأجداده وهوية بلاده.



- وزير الاعلام: توجيهاتك طويل العمر بإذن الله تترجم بتعزيز الهوية الوطنية في كل اعمالنا.



- سمو ولي العهد: هذه الامور نستمدها من سمو الأمير والدنا الذي دائما يحرصنا على تذكر آبائنا واجدادنا الأولين حتى نعطي دروسا واضحة وحية للجيل الجديد ان يعرفوا كيف نشأت الكويت، واين وصلت بمجهود هذه التوجيهات السامية التي يحثنا عليها سمو سيدي الأمير بأن نذكرها في كل مجتمع وفي كل حفل، بارك الله فيكم والله يعيد عليكم هذا الشهر بالبركة والأمن والأمان وخدمة بلدكم ومشكورين.