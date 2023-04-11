

مبارك الخالدي



قام السفير الإيراني د.محمد إيراني بزيارة إلى النادي العربي مساء أول من امس، وكان في استقباله رئيس مجلس الادارة عبدالعزيز عاشور وأمين السر العام فؤاد المزيدي وأعضاء مجلس الإدارة.



وأعرب السفير إيراني عن سعادته بالزيارة، مؤكدا «اننا شعرنا بتواجد الكثير من مجالات التواصل والارتباط بين العربي والفرق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا الاستعداد من جانب الفرق الإيرانية للاتصال والارتباط مع الفرق الكويتية».



ومن جانبه، وصف عاشور الزيارة بالناجحة، وقال انه سيكون هناك تعاون قريبا مع فريق سباهان ايران عبر توأمة يتم التحضير لها تتضمن زيارات متبادلة ومباريات ودية ومعسكرات.



وفي جانب آخر، خاض عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم كورسا طبيا للتأهيل الخاص من الإصابات في مركز كرايو للتجهيز والتأهيل استعدادا لمواجهة فريق الكويت الليلة ضمن الجولة الثالثة من القسم الثالث لبطولة دوري زين الممتاز، واللاعبون هم محمد الصولة وكينجسلي ايدو وجمعة عبود وطارق بوعبطة وسيف الحشان.