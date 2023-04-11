

مازالت دورة الهدى الرمضانية للعام الـ 26 مستمرة بتألقها بما تقدمه من منافسات بين الفرق المشاركة وذلك برعاية كريمة من الشيخ فهد جابر الأحمد الذي يعتبر الداعم الأول لنجاحها واستمرارها.



وبحضور ممثل راعي الدورة الشيخ ناصر فهد الجابر، وحسين عبدالله المقصيد عضو الجمعية العمومية للنادي العربي ورئيس الاتحاد الكويتي والعربي للإسكواش سابقا، توج فريق «المرحوم علي شاكر» بالدورة عقب فوزه على فريق «المرحوم عبدالله الحسيني» 2-0 في المباراة النهائية التي اقيمت على ملعب النادي العربي، فيما توج فريق «مان سيتي» بالنسخة الـ 11 من دورة «فتيان الهدى» بالفوز على فريق «هيروز.أ» بركلات الترجيح 3-2 بعد مباراة رائعة انتهت بالتعادل السلبي.



هذا، وعبر المقصيد عن سعادته بالمستوى المتميز للفرق المشاركة بهذه البطولة، وما تقدمه البطولة على مدار 26 عاما من العطاء واكتشاف للمواهب، مشيدا في الوقت ذاته بدعم ومتابعة الشيخ فهد جابر الأحمد ورعايته للبطولة التي تثبت جدارتها ومكانتها بين البطولات الرمضانية الكبرى في الكويت ومازالت مستمرة.



كما شكر المقصيد ممثل راعي البطولة الشيخ ناصر فهد الجابر على حضوره ورعايته وحرصه على التواجد وتشجيع منظمي البطولة والمشاركين فيها.



من جهته، عبر المشرف على دورة الهدى الرمضانية محمد جواد كاظم عن فخره باستمرار الدورة للعام الـ 26 ونجاحها عاما بعد عام، إذ بدأت على الملاعب الترابية في الجابرية ثم على ملاعب أبل في الدسمة سابقا، وحاليا على ملاعب النادي العربي بدعم مجلسي الإدارة السابق والحالي برئاسة عبدالعزيز عاشور.



وأوضح كاظم أن الهدف من هذه الدورة هو خلق جو رياضي نعلم ونتعلم من خلاله الأخلاق الرياضية في كرة القدم، موضحا أن كل لاعب غير ملتزم أو تصدر منه أي تصرفات أو ألفاظ غير لائقة يتم حرمانه من المشاركة في الدورة المقبلة ويشطب لأن دورتنا تربوية أخلاقية قبل أن تكون رياضية.



وأشار كاظم إلى أن البطولة أقيمت بنظام خروج المغلوب بمشاركة 16 فريقا عوضا عن 24 فريقا كما كان بالسابق، فيما تعتبر دورة الفتيان فرصة للمدربين والباحثين عن أصحاب المواهب لاستقطابهم للأندية والاستفادة من مهاراتهم وصقل قدراتهم ليصبحوا لاعبين مميزين ونجوما في كرة القدم.